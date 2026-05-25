Niğde'de çarpışan otomobiller can aldı
Niğde’de iki otomobil birbirine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolu Kızıklı mevkisinde gerçekleşti.
H.Ö. yönetimindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil birbirine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda sürücü H.Ö. ile diğer araçtaki M.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan diğer sürücü B.K. ile R.D.'ye ise ilk müdahaleler yapıldı, daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)
