Muş’ta dereye kapılmıştı: 8 gün sonra acı haber geldi

Muş’ta tahta köprüden geçerken dereye düşüp akıntıya kapılarak kaybolan 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız’ın cansız bedeni, olaydan 8 gün sonra düştüğü noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulundu.

Muş merkeze bağlı Cevizlidere köyünde 20 Mayıs günü meydana gelen olayda, 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız tahta köprüden karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek çaya düştü. Güçlü akıntıya kapılan Yıldız kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı su altı arama kurtarma timleri ile İl Özel İdaresi ekiplerinden toplam 150 personel katıldı.

Yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürülen arama çalışmalarında 1 insansız hava aracı ile 6 dron kullanıldı.

Ekipler, bugün Balcılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında, Çoban Deresi üzerindeki köprünün alt kısmında demir ve kütüklere takılı halde Gülsima Yıldız’ın cansız bedenine ulaştı.

Yıldız’ın cenazesinin, düştüğü noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

