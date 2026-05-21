Murat Nehri’nin su seviyesi yükseldi! Tahliye başlayacak

Muş'ta etkili olan sağanak nedeniyle Murat Nehri’nde su seviyesi yükseldi. Alparslan-1 ve -2 barajlarında yapılacak kontrollü su tahliyesi kapsamında, tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı’na giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı.

Muş Valiliği, son günlerde etkili olan mevsimsel yağışlar nedeniyle Murat Nehri’nde su seviyesinin yükseldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin artması nedeniyle kontrollü su tahliye çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Muş Tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı’na giriş ve çıkışların geçici süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında, yasağın 21 Mayıs 2026 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2026 tarihine kadar toplam 10 gün boyunca uygulanacağı belirtilirken, vatandaşların güvenlik uyarılarına riayet etmeleri istendi. Kontrollü su tahliye çalışmaları süresince vatandaşların belirtilen alanlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi. (DHA)

