Muhittin Böcek'ten cezaevinden kitap mesajı: “Bazı kişileri fazlasıyla rahatsız edecek”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden üçüncü kitabına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 5 Temmuz'da tutuklandığını hatırlatan Böcek, cezaevinde geçirdiği süreçte yaşadıklarını ve tanık olduklarını kaleme aldığını duyurdu.

Çocuk yaşta babasını kaybettiği döneme atıfta bulunan Böcek, “Düşenin dostu olmaz, düşte gör dostunu” sözünü 13 yaşında babasını kaybettiğinde anladığını belirterek, 5 Temmuz'daki tutuklanmasını hayatındaki ikinci büyük “düşüş” olarak nitelendirdi.

“RAHAT ETMENİZ İÇİN YAZMADIM”

Üçüncü kitabının yaşadığı süreçle bir “yüzleşme” niteliğinde olacağını belirten Böcek, bazı kişi ve çevrelere yönelik sert ifadeler kullandı.

Böcek, “Bu kitabımda yazdıklarım bazı kişileri fazlasıyla rahatsız edecek çünkü rahat etmeniz için yazmadım onları. İllüzyonlarınızı sarsacak, sanmalarınızı yüzünüze çarpacak. Bu hayatta herkes bir gün yaptıklarıyla yüzleşecek” dedi.

“CEZAEVİNDE UNUTANLARI, İHANET EDENLERİ YAZDIM”

Böcek'in açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise tutuklanmasının ardından yakın ve siyasi çevresinde yaşandığını öne sürdüğü kırılmalara ilişkin sözleri oldu.

Cezaevine girdikten sonra kendisini yalnız bırakan, siyasi hesaplar yapan ve kendisine ihanet ettiğini düşündüğü kişileri kitabında anlatacağını belirten Böcek; “Cezaevinde unutanları, ihanet edenleri, fırsatçıları, ‘işi bitti’ diyenleri, ziyarete gelip ‘yanınızdayız’ deyip arkasına dönüp hesap kitap yapanları” kaleme aldığını söyledi.

Böcek ayrıca “makam mevki sahibi yaptığım birkaçını” ve “vefasızları” da kitabında anlatacağını ifade etti.

DOSTLARINA DA AYRI PARANTEZ AÇTI

Böcek, açıklamasında yalnızca kırgın olduğu kişilere değil, tutukluluk sürecinde kendisinin ve ailesinin yanında duranlara da yer verdi.

“Bu zor süreçte hep yanımızda olan can dostlarımı, yol arkadaşlarımı, Antalya'mın güzel insanlarını da bu kitabımda görebileceksiniz” diyen Böcek, kitabın ana eksenini “hak, hukuk ve adalet” olarak tanımladı.

HASTANELERİ, DURUŞMALARI VE YARGI SÜRECİNİ ANLATACAK

Tutukluluğunun 15'inci ayına girdiğini belirten Böcek, cezaevinde yaşadığı sürecin ayrıntılarını da kitabına taşıdığını açıkladı.

Böcek; gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını, hastane süreçlerini, adli makamları ve duruşmaları kaleme aldığını belirtirken, hakkında ortaya atıldığını savunduğu iddia ve suçlamalara da kitabında yanıt vereceğinin sinyalini verdi.

Yaşadığı kırgınlık ve öfkeyi de saklamayan Böcek, “Sırtıma yediğim hançerlerin beni defalarca öldürdüğünü” ifadeleriyle yakın çevresinden bazı kişilere yönelik tepkisini dile getirdi.

Üçüncü kitabının kapsamlı bir yüzleşme olacağını belirten Böcek, açıklamasını, “Aradığınız her şeyi eğip bükmeden dürüstçe üçüncü kitabımda bulacaksınız. Umutla, inançla, dirençle, sabırla. Halkımızın tertemiz sevgisi ve dualarıyla ayaktayım” sözleriyle tamamladı.