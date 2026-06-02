Motosiklet kullanmak isteyen kadın hayatını kaybetti!

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gerçekleşen olayda, 66 yaşındaki Sefanur Cankurt motosiklet kullanmak istedi. Cankurt, 3 tekerlekli elektrikli motosikleti kullanmayı öğrenmeye çalıştığı sırada düşerek kafasını beton zemine çarptı. Olayın ardından 4 çocuk annesi Cankurt, hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.

Önceki gün Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, iddiaya göre Sefanur Cankurt evinin önünde 3 tekerlekli elektrikli motosiklete bindi.

Daha sonra motosikleti kullanmayı öğrenmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü, ardından kafasını beton zemine çarptı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurt, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sefanur Cankurt'un kafasına darbe alması sonucunda beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Bunun üzerine Cankurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

66 yaşındaki Sefanur Cankurt için Güven Mahallesi'nde bulunan Balcılar Camii'nde cenaze namazı kılındı, ardından cenazesi Balcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

