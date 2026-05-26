Motosiklet kazası can aldı: Yıllar önce kardeşi de aynı kazadan ölmüş

Gece saat 03.30 sularında meydana gelen kaza, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi’nde meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre Ertuğ Toker kurye olarak çalışıyordu. Toker’in kontrolünü kaybederek 16 BLN 628 plakalı motosikleti refüje çarptığı daha sonra da devrildiği bildirildi.

Ardından ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu Toker’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Toker'in cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Ertuğ Toker, Bursaspor’un taraftar grubu Teksas’ın eski başkanlarındandı. Toker'in cenazesi bugün Muradiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KARDEŞİ DE AYNI KAZADAN ÖLMÜŞ

Ertuğ Toker'in 4 yıl önce kardeşi Ertan Toker’i de motosiklet kazasında kaybettiği ortaya çıktı. 18 Eylül 2022’de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu'nda gerçekleşen kazada, Ertan Toker 16 JY 803 plakalı motosikletiyle önündeki hafif ticari araca, sonra da demir bariyerlere çarparak bariyerlerin arasına sıkışıp hayatını kaybetmişti. Öte yandan Ertan Toker, AKUT gönüllüsüydü. (DHA)