MİT'çiyiz diyerek milleti dolandırdılar! Film gibi operasyonla kıskıvrak yakalandılar

Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, istihbarat ve devlet görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi.

Dolandırıcıların vatandaşlara, "Yakınınızı cezaevinden çıkarırız", "Kamuda işe yerleştiririz" gibi vaatler vererek onlardan para temin ettikleri ve 2026 yılı içerisinde toplam 7 ayrı olayda 7 farklı kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.

Diyarbakır merkezli düzenlenen ve İstanbul, Mersin, Mardin şehirlerinde de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 dolandırıcılık şüphelisinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan baskın yapılan adreslerde gerçekleştirlen aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 2 kamu görevlisi kimlik kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.