Misafirlikte kan aktı: Gelin ve görümce birbirine girdi

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde’de meydana geldi. Misafir olarak gittikleri evde C.K. ile gelinleri E.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki kadın da çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)