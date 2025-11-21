Mide bulandıran görüntüler! Herkesin gittiği muhallebicide fareler cirit atıyor

Yayınlanma:
Türkiye, son haftalarda üst üste yaşanan gıda skandallarıyla çalkalanırken Saray Muhallebicisi’nin bir şubesinde, mutfağı böcek ve farelerin istila ettiği görüntüler büyük bir yankı uyandırdı. Hijyen ve gıda güvenliği tartışılırken skandal görüntülere kamuoyundan tepki yağdı.

Son zamanlarda üst üste gıda skandalları yaşanırken bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Vadi İstanbul'da kaydedildiği ileri sürülen görüntülerde, köklü restoran zinciri Saray Muhallebicisi’nin mutfağında böcek ve farelerin cirit attığı görüldü. Söz konusu görüntüleri eski bir çalışanın paylaştığı ifade edilirken restoranın mutfağında birçok haşerenin olduğu görüntülendi.

whatsapp-image-2025-11-21-at-11-10-30.jpeg

FARE VE BÖCEKLER MUTFAKTA CİRİT ATIYOR!

Çalışanın iddiasına göre, arka mutfak ve depoda fare ve böcekler görülürken haşere kontrolünü aylardır yapılmadı. Firmanın mutfağında hazırlanan bazı yemeklerin içindense haşere çıktığı ifade edildi. Alo 174’e şikayette bulunulduğunu söyleyen çalışan, “herhangi bir adım atılmadığını” ifade etti.

'Gıda zehirlenmeleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi'Gıda zehirlenmeleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞIYOR!

Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülerde, mutfağın hemen hemen her noktasında böceklerin olduğu görülürken duvarlarda, yerlerde hatta yiyeceklerin içerisindeki haşere varlığı fark ediliyor. Görüntülere kamuoyundan tepki yağarken hijyen ve gıda güvenliğine ilişkin çekinceler giderek artıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

