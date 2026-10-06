Mevsimlik tarım işçilerinin çilesi bitmiyor: 500 bin TL alacakları için bakanlığa çağrı

Türkiye’nin kanayan yaralarından biri de mevsimlik tarım işçilerinin şartları. Güvencesizlik ve düşük ücretlerle memleketlerinden kilometrelerce uzakta çalışan işçilerin durumu yıllardır tartışılıyor.

Son olarak hak gaspına uğrayan mevsimlik tarım işçileri gerçeği ile Şanlıurfa’dan Bursa’ya gelen işçiler yüzleşti.

Bursa’nın Yenişehir İlçesi’ne Şanlıurfa’dan tarlalarda çalışmaya gelen işçiler, bölgede tüccarlık yapan Faruk Balkı’dan alacaklarını tahsil edemedikleri için mağdur oldular.

İşçilerin sağlıksız koşullarda yaşadıklarını sürekli gündeme getiren Tarım İşçileri Sendikası (TARIM- SEN), sosyal medya hesabından Balkı’ya tepki gösterdi, işçilerin alacakları gasp edildiğine işaret edildi. Sendika, Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Bursa Valiliğini ve Yenişehir Kaymakamını göreve davet etti.

TARIM-SEN’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şanlıurfa’dan Bursa’nın Yenişehir İlçesi’ne çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçileri aylarca aileleri ve çocuklarıyla birlikte sağlıksız çadırlarda yaşadı, ağır ve güvencesiz koşullarda tarlalarda çalıştı.

Çadır alanında temiz su, tuvalet ve hijyen sorunu var. Hastalar var. Çocukların eksik aşıları ve karşılanmayan sağlık ihtiyaçları var. Sağlık hizmetine düzenli erişim sağlanmıyor. Çocukların eğitimden kopmaması için gerekli koşullar oluşturulmuyor. Tarlalarda iş kazaları yaşanıyor, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri yetersiz kalıyor.

Bu koşullar altında çalışan işçilerin şimdi de ücretleri ödenmiyor.

Faruk Balkı’nın yanında 16-17 gün boyunca her gün 20-25, bazı günlerde yaklaşık 30 işçi çalıştı. İşçilerin yaklaşık 600 bin TL ücret alacağının yalnızca 100 bin TL’si ödendi. Yaklaşık 500 bin TL’lik emeklerinin karşılığı hâlâ ödenmedi.

Çalışılan tarlalar belli. Çalışılan günler belli. İşçiler belli. Yazışmalar ve fotoğraflar mevcut. Buna rağmen ücretler ödenmiyor. İşçiler paralarını istediğinde “Nereye giderseniz gidin, paranızı vermem” sözleriyle karşı karşıya kalıyor.

Aylarca insanlık dışı koşullarda çalıştırılan, çocuklarıyla birlikte çadırlarda yaşamaya mecbur bırakılan mevsimlik tarım işçilerinin alın terine bir de patron tarafından el konulmasına göz yumulamaz.

Buradan Bursa Valiliği’ne, Yenişehir Kaymakamlığı’na, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne, belediyeye ve çalışma yaşamından sorumlu bütün kamu kurumlarına sorumluluklarını hatırlatıyoruz.

Çocukların eksik aşıları derhal tamamlanmalıdır. Çadır alanına sağlık ekibi gönderilmeli, hasta çocukların ve yetişkinlerin muayene ve tedavileri sağlanmalıdır. Temiz su, tuvalet ve hijyen sorunları giderilmeli, insan sağlığına uygun barınma koşulları sağlanmalıdır. Çocukların eğitimden kopmaması için gerekli adımlar atılmalıdır. Tarlalardaki çalışma koşulları denetlenmeli, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri eksiksiz uygulanmalıdır.



Mevsimlik tarım işçisinin emeği sahipsiz değildir. Ücret, patronun isterse vereceği bir lütuf değil, işçinin alın terinin karşılığıdır. Aylarca çalıştırıp ücretini vermemek düpedüz ücret gaspıdır.



İlgili kurumlar görevlerini yerine getirmeli, işçilerin bütün alacaklarının eksiksiz ödenmesi sağlanmalıdır.

Mevsimlik tarım işçilerinin emeği gasp edilemez.

Mevsimlik tarım işçileri yalnız değildir.

Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz, işçilerin yanındayız."