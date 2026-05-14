Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı: Yarına kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Çorum, Amasya ve Tokat ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ "DİKKAT" DİYEREK UYARDI

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

KUVVETLİ YAĞIŞLARDA NE YAPILMALI?

Kuvvetli yağışlarda alınması gereken önlemler, can ve mal kayıplarını önlemek açısından büyük önem taşıyor. Meteorolojik uyarıların ardından vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.

Uzmanlar, özellikle ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda, bodrum ve zemin katlarda yaşayan vatandaşların eşyalarını su seviyesinin üzerine kaldırmaları, elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve mümkünse bu alanların boşaltılması öneriliyor.

Dışarıda bulunan vatandaşların ise dere yatakları, alt geçitler ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerden uzak durmaları isteniyor. Şiddetli yağış sırasında ağaç altı, direk ve tabela gibi riskli noktalardan uzak durulması gerektiği de hatırlatılıyor.

Araç kullanan sürücülerin ise görüş mesafesinin düştüğü anlarda hızlarını azaltmaları, takip mesafesini artırmaları ve suyla kaplı yollardan kesinlikle geçmemeleri gerektiği ifade ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını yakından takip etmeleri çağrısında bulunurken, olası acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurulması gerektiğini belirtiyor.

