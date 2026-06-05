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Bakanlık illeri tek tek sıraladı: Gök gürültülü sağanak geliyor

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

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Bakanlık illeri tek tek sıraladı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Bilecik geneli ile Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

yağış

İstanbul için saat verdi: Beklenen yağış yoldaİstanbul için saat verdi: Beklenen yağış yolda

ANKARA İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ankara'nın güney ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

yağış

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sağanak Yağış İçişleri Bakanlığı
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