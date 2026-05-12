Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Metallica üyeleri Türkiye'ye geldi: İlham topluyoruz

Metallica üyeleri Türkiye'ye geldi: İlham topluyoruz

Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Atina’daki konserlerinin ardından rotalarını Denizli’ye çevirdi. Metallica üyeleri, Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale’yi gezdi. Hammett, ziyaret sırasında "Hierapolis’te ilham topluyoruz" paylaşımı yaptı.

Metallica üyeleri Türkiye'ye geldi: İlham topluyoruz
Son Güncelleme:

Metallica, 9 Mayıs’ta Atina’da düzenlenen konserde yaklaşık 90 bin hayranıyla buluşmuş, 16 yıl aradan sonra Yunanistan’da sahneye çıkmıştı. Grup konser sırasında, Yunan besteci Mikis Theodorakis’in Zorba the Greek filmi için bestelediği parçayı da seslendirmişti.

Metallica’nın İstanbul’da neden konser vermediği ortaya çıktı: Stadyum için istenen akılalmaz ücret!Metallica’nın İstanbul’da neden konser vermediği ortaya çıktı: Stadyum için istenen akılalmaz ücret!

METALLİCA ÜYELERİ DENİZLİ'DE

Konserin ardından Türkiye’ye gelen Hammett ve Trujillo, Hierapolis antik kentini gezdi. Kirk Hammett, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antik Greko-Romen kenti Hierapolis’te Trujillo’yla ilham topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Metallıca

Metallica cephesinde çalkantı! Nişan haberi ortalığı karıştırdıMetallica cephesinde çalkantı! Nişan haberi ortalığı karıştırdı

İkili ayrıca Pamukkale Travertenleri’ni de ziyaret etti. Organizasyon yetkililerinin aktardığına göre özel uçakla gelen müzisyenler, akşam saatlerine kadar bölgede vakit geçirdikten sonra Türkiye’den ayrıldı.

HIERAPOLIS HAKKINDA

Hierapolis, antik çağda kurulmuş önemli bir Antik Roma şehridir. Türkiye’nin Denizli ilinde, Pamukkale travertenlerinin hemen yanında yer alıyor.

Hierapolis

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir ve bugün hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle çok ziyaret edilen bir turistik bir bölgedir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Denizli Konser
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro