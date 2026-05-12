Metallica üyeleri Türkiye'ye geldi: İlham topluyoruz

Metallica, 9 Mayıs’ta Atina’da düzenlenen konserde yaklaşık 90 bin hayranıyla buluşmuş, 16 yıl aradan sonra Yunanistan’da sahneye çıkmıştı. Grup konser sırasında, Yunan besteci Mikis Theodorakis’in Zorba the Greek filmi için bestelediği parçayı da seslendirmişti.

METALLİCA ÜYELERİ DENİZLİ'DE

Konserin ardından Türkiye’ye gelen Hammett ve Trujillo, Hierapolis antik kentini gezdi. Kirk Hammett, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antik Greko-Romen kenti Hierapolis’te Trujillo’yla ilham topluyoruz” ifadelerini kullandı.

İkili ayrıca Pamukkale Travertenleri’ni de ziyaret etti. Organizasyon yetkililerinin aktardığına göre özel uçakla gelen müzisyenler, akşam saatlerine kadar bölgede vakit geçirdikten sonra Türkiye’den ayrıldı.

HIERAPOLIS HAKKINDA

Hierapolis, antik çağda kurulmuş önemli bir Antik Roma şehridir. Türkiye’nin Denizli ilinde, Pamukkale travertenlerinin hemen yanında yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir ve bugün hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle çok ziyaret edilen bir turistik bir bölgedir.