Mesut Yar Habertürk'e veda etti: Yeni ekranda...

Mesut Yar Habertürk'e veda etti: Yeni ekranda...
Yayınlanma:
Ünlü sunucu Mesut Yar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Habertürk'e veda ettiğini duyurdu.

11 Eylül 2025 tarihinde kayyum atanan, TMSF bünyesindeki Habertürk'ten bir ayrılık haberi geldi. Ünlü sunucu Mesut Yar, Habertürk ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda ettiğini duyuran Mesut Yar, şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın çok sevgili sülalem. Bugün son kez buluşuyoruz mevcut adresimizde. Ne konuştuğunu iyi bilen tüm müstesna izleyen ve dinleyen ile uyanılan sabahlar çok aziz hatıralar olarak kalacak bende… Şükür, sabahlar bitmedi. Güneş aydınlık ve pusulamız insanlık. Emeğine ve yüreğine sağlık. Son bir kez şevk ile..."

mesut-yar-haberturk.jpg

Tarkan talimat verdi: İhtar çekin!Tarkan talimat verdi: İhtar çekin!

"PEK YAKINDA YENİ EKRANDA"

Son programının ardından bir paylaşım daha yapan Mesut Yar, "Sürpriz mi, evet. Pek yakında yeni ekranda..." sözlerine yer vererek yeni adresinin yakında belli olacağını açıkladı.

Gün Başlıyor ve Başka Meseleler programlarının sunucusu olan Yar, 'Sade'ce' isimli bir sohbet programı da yapıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Türkiye
Ankara Adliyesi savaş alanına döndü: Çocuk mahkemesi çıkışında 5 kişi bıçaklandı
Ankara Adliyesi savaş alanına döndü: Çocuk mahkemesi çıkışında 5 kişi bıçaklandı
'BAE casusu' bilmecesine Bakan Tunç da dahil oldu
'BAE casusu' bilmecesine Bakan Tunç da dahil oldu
Yavaş: Şehirler sadece asfaltla değil kültürle yaşar
Yavaş: Şehirler sadece asfaltla değil kültürle yaşar