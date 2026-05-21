Mersin’de kayıp genç ormanda ölü bulundu: Gözaltılar var

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki Velican Temel'in ormanda cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede yaşayan Velican Temel'den önceki gün haber alamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmasında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanda Temel'in cansız bedeni bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, Temel'in olay günü birlikte uyuşturucu kullandıkları iddia edilen arkadaşları A.T.B. ve M.K.'yi gözaltına aldı.

olay yeri

PANİĞE KAPILIP ORMANA BIRAKMIŞLAR

Şüpheliler ifadelerinde, Velican Temel'in fenalaşmasının ardından paniğe kapıldıklarını, bu nedenle onu ormana bıraktıklarını söylediği belirtildi. Temel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

