Memleketten insan manzaraları: Kafasına duba takıp traktörle yola çıktı

Bolu'da kent merkezinde traktör kullanan bir sürücünün kafasına trafik dubası takarak trafikte ilerlemesi dikkat çekti. İlginç görüntü, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde kaydedildi.

KAFASINA TRAFİK DUBASI TAKTI

Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde ilerleyen traktörün sürücüsü, kafasına trafik dubası takarak yoluna devam etti. Kent merkezinde traktör kullanan sürücünün başında trafik dubası bulunması çevrede dikkat çekti.

Sürücünün kafasına trafik dubası takarak traktörle trafikte ilerlediği anlar, arkasından gelen başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, trafik dubasını kafasına takan traktör sürücüsünün cadde üzerinde ilerlediği görüldü.

Kafasına trtafik dubası takan sürücünün kimliği bilinmezken neden böyle bir harekette bulunduğu da anlaşılamadı. Görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.