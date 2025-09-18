Medya Radar'a erişim engeli getirildi

Medya Radar haber sitesine, eski MHP'li Milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ve TYT Türk yöneticilerinin şikayeti üzerine erişim engeli getirildi.

TYT TÜRK ŞİKAYET ETTİ

Eski MHP Milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı ile kanalın genel yayın yönetmeni Nuray Başaran, Medya Radar'da yayımlanan "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı haber nedeniyle, "hakaret, iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlamalarla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca söz konusu haber ve internet sitesine de erişim engeli talep edildi.

Söz konusu şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu da, Medya Radar'da yayımlanan haberlere erişim engeli talep etti.

MEDYA RADAR'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebiyle Medya Radar internet sitesine ve "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı haber linkindeki içeriklere, "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle, erişimin engellenmesine ve haberin yayından çıkarılmasına karar verdi.

5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alınan karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletilmek üzere ilgili mercilere gönderildi. Karara karşı iki hafta içinde itiraz yolu açık bırakıldı.