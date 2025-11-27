Medya kulislerini sallayan iddia: Acun Ilıcalı dev kanala talip oldu

TV8'in halka arzı için SPK sürecini başlatan Acun Ilıcalı'nın bu stratejik adımı, medya kulislerinde "yeni yatırımlar için finansman arayışı" olarak yorumlanmıştı. Gazeteci Bora Erdin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu beklentileri somutlaştıran bir iddiayı gündeme taşıdı. Erdin, Ilıcalı'nın hedefindeki kanalların Show TV, Show Türk ve Show Max olduğunu ileri sürdü.

BLOK SATIŞI YERİNE PARÇALI SATIŞ GÜNDEMDE

Gazeteci Erdin’in aktardığı bilgilere göre göre, TMSF yönetimindeki medya kuruluşlarının blok halinde değil, parçalanarak satılması planlanıyor. Bu strateji kapsamında Show TV ve bağlı kanalların (Show Türk, Show Max) satışa çıkarılacağı, bu noktada devreye giren ismin ise Acun Ilıcalı olduğu belirtildi. Ilıcalı'nın, halka arz sürecinin tamamlanmasıyla oluşacak güçlü nakit pozisyonunu bu satın alma için hazırladığı ifade ediliyor.

Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında mahkemeden yeni karar

KANALIN YÖNETİMİ TMSF'DE

Satın alma iddialarının merkezindeki Show TV'nin mülkiyet durumu ise son bir yıl içinde oldukça hareketli bir süreçten geçti. Kanal, bu yılın Mart ayında Ciner Grubu tarafından Habertürk ve Bloomberg TV ile birlikte Can Holding’e satılmıştı. Ancak Eylül ayında Can Holding’e kayyum atanmasıyla süreç tersine döndü ve Show TV dahil olmak üzere grubun tüm medya organlarının yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

SHOW TV'NİN TMSF İLE İKİNCİ İMTİHANI

Show TV'nin TMSF denetimine girmesi, kanal tarihinde ilk kez yaşanan bir durum değil. 2013 yılında, dönemin medya patronu Mehmet Kemal Karamehmet’in sahibi olduğu Çukurova Grubu’nun borçları nedeniyle TMSF kanala el koymuştu. O dönemde TMSF yönetimindeki kanal, daha sonra Ciner Grubu’na satılmıştı. Şimdi ise kanalın kaderinin bir kez daha TMSF masasında ve potansiyel alıcı olarak Acun Ilıcalı'nın isminin etrafında şekilleneceği öne sürülüyor.