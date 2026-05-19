Mayıs ortasında birçok şehir beyaza büründü

Kars'ta mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor.

Kentte etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü. Yüksek kesimdeki köyler ile yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı.

Doğaya bırakılan atlar ise karlı arazide beslenirken görüntülendi. Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ARDAHAN

Ardahan’da mayıs ayında etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

RİZE’NİN YÜKSEKLERİNDE KAR YAĞIŞI

Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylaları ile zirvelerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürdü. Mayıs ayında yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplanan yaylada seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıktı.

VAN'DA MAYISTA KARLA MÜCADELE

Başkale'nin İran sınır hattında bulunan Esenyamaç Mahallesi ile karakol ve askeri üs bölgelerinin yolu, mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkale Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı bölgede yolu açmak için çalışıyor. Ekiplerin, geceli gündüzlü sürdürdükleri çalışmalarda mahalle karakol ve üs bölgelerinin yollarının yeniden ulaşıma açılması çalışmalar sürüyor. Yetkililer, kapalı olan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti. (DHA-AA)