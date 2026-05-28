Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Mardin'de yol verme kavgası kana bulandı: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Mardin'de yol verme kavgası kana bulandı: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Olay, öğleden sonra kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi.

Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

mardin

Silivri'de bıçaklı kavga! Suçunu itiraf ettiSilivri'de bıçaklı kavga! Suçunu itiraf etti

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

kavga

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

kavga

Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada ölen 2 kişinin Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35) olduğu belirtildi. 7 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mardin Kavga
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro