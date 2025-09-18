Mandarin Otelleri'nin sahibi Vedat Aşçı İBB dosyasından ifade verip yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmış
Yayınlanma:
İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Mandarin Otelleri'nin sahibi Vedat Aşçı'nın bir ay önce İBB dosyası kapsamında ifade verdiği yurtdışına çıkış yasagiyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Aşçı, Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun arsasına, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'a yakınlığıyla bilinen Yeşildağ ailesiyle ortak yapılan Mandarin Rezidans'ın da sahibi.
Vedat Aşçı'nın, İBB dosyası kapsamında yaklaşık bir ay önce ifadesinin alındığı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
