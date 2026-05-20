Malatya'da sır ölüm! 18 yaşındaki Beyzanur çocuk parkında ölü bulundu
Malatya Yeşilyurt ilçesinde 18 yaşındaki Beyzanur N., çocuk parkındaki kameriyede asılı halde ölü bulundu.
Olay, dün sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi’ndeki Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda meydana geldi.
Sabah saatlerinde parktaki kameriyede bir kişinin asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Beyzanur N.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
