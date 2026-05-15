Malatya'da dolu zor anlar yaşattı

Kentte, öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ile yollar, kısa sürede beyaza büründü.

DOLU YAĞIŞI 10 DAKİKA SÜRDÜ

Araç sürücüleri, kayganlaşan yolda güçlükle ilerledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı.

Dolu yağışının ardından kentte sağanak devam ediyor. (DHA)

DOLU YAĞIŞI NEDEN OLUR?

Dolu, fırtına bulutlarındaki yağmur damlalarının güçlü dikey hava akımlarıyla atmosferin yüksek ve dondurucu katmanlarına taşınmasıyla oluşur. Burada aniden donan ve bulut içinde aşağı yukarı hareket ederek katman katman buz toplayan taneler, ağırlıkları hava akımından fazla olunca yeryüzüne düşer.