Malatya'da bir deprem daha
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından saat 10:21'de bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 4.4 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 10:21'de 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
