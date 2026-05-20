Malatya'da bir deprem daha

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

MALATYA'DA BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 10:21'de 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

KANDİLLİ DE 3.6 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 4.4 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

