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Lunapark çalışanının feci ölümü kamerada! Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu

Amasya'da lunaparkta çalışan 20 yaşındaki operatör Burak Kırıkçı'nın, ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 6 Haziran'da, Hızırpaşa Mahallesi'nde Hakimiyet Parkı'ndaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre; lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı, hareket halindeki ranger isimli aracın yaklaşmasını fark etmeyip eğildi. Bu sırada aracın kabini Kırıkçı'ya çarptı. Kırıkçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Lunapark çalışanının feci ölümü kamerada! Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu - Resim : 1

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20 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada aracın kabini Kırıkçı'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kırıkçı, ambulansla kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Lunapark çalışanının feci ölümü kamerada! Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu - Resim : 3

Soruşturma kapsamında şirket sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirket sahibi ve işletme müdürü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Lunapark çalışanının feci ölümü kamerada! Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu - Resim : 4

Kazadan 10 gün sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Burak Kırıkçı'nın operatör kabininden ayrılıp basamaklardan indiği sırada arkadan gelen hareket halindeki rangerin çarpmasıyla yere yığıldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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