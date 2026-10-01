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Lise yurdunun asansörü günler sonra can aldı: 15 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Bingöl'de lise pansiyonunun yemekhanesinde bulunan asansörde meydana gelen kazada yaralanan 15 yaşındaki Abdülkerim Demir kazadan 9 gün sonra hastaanede yaşamını yitirdi.

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Lise yurdunun asansörü günler sonra can aldı: 15 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Bingöl Solhan'da lise pansiyonunun yemekhanesinde bulunan asansörde gerçekleşen kazada yaralanan 15 yaşındaki Abdülkerim Demir, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 23 Eylül günü saat 12.30 sıralarında Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde meydana geldi.

Asansörde meydana gelen kazada öğrenci Abdülkerim Demir yaralandı. Kazanın ardından Demir’e ilk müdahale olayın ardından yapıldı. Yaralı öğrenci daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Lise yurdunda asansör kazası! 15 yaşındaki öğrenci yaralandıLise yurdunda asansör kazası! 15 yaşındaki öğrenci yaralandı

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bingöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Abdülkerim Demir, burada tedavi altına alındı. Demir, kazadan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Abdülkerim Demir’in hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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