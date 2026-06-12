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KYK yurtlarında neler oluyor? Bu kez adres Mardin: 21 yaşındaki üniversiteli Muhammed ölü bulundu

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Muhammed B.G., kaldığı KYK yurdundaki odasında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Gencin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KYK yurtlarında neler oluyor? Bu kez adres Mardin: 21 yaşındaki üniversiteli Muhammed ölü bulundu
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Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Muhammed B.G., kaldığı KYK yurdundaki odasında ölü olarak bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mezopotamya Haber Ajansında yer alan habere göre, B.G'nin intihara sürüklendiği iddia edildi. Otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen B.G'nin cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderilecek.

Şüpheli ölüme dair inceleme başlatıldı.

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KYK yurtlarında neler oluyor? Bu kez adres Mardin: 21 yaşındaki üniversiteli Muhammed ölü bulundu - Resim : 2

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DÖRT ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Sadece haziran ayının ilk haftasında Muhammed B.G'yle birlikte toplam dört öğrenci yaşamını yitirdi. Son olarak Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan Zeynep Dicle Çalışır, 7 Haziran'da kaldığı KYK yurdunda şüpheli şekilde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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