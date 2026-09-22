Kozinoğlu’nun hakimlik savunması: Benim için hayati risk

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Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu 15 yıl önce FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün tutuklamaya sevk etmesinin ardından 14. Ağır Ağır Ceza Mahkemesi üyesi bir başka FETÖ firarisi Resul Çakır tarafından tutuklandı.

Kozinoğlu tutuklandıktan sonra avukatlarının yaptığı itirazlara FETÖ firarisi Cihan Kansız "tutukluluğa devam" mütalaası verdi. FETÖ'den ihraç hakim Mehmet Ekinci ise "tutukluluğa devam" kararı verdi.

Peki, Kozinoğlu 10 Mart 2011’de hakimlik sorgusundaki savunmasında neler söyledi?

İşte o savunma:

‘MİT BELGELERİNDE BÖYLE BİR NUMARA YOK’

Savcılık ifadesinde söylediklerinin doğru olduğunu belirten Kaşif Kozinoğlu Odatv’de çıktığı iddia edilen belgelerle ilgili şunları söyledi:

“Bana savcılık makamında Oda TV’de çıktığı söylenen ve MİT'e ait olduğu ifade edilen bir takım belgelerden bahsedildi. Bu belgelerin benim tarafımdan Oda TV’ye iletildiği iddia ediliyor. Ben Oda TV yöneticilerinden Soner Yalçın da dahil olmak üzere hiçbirini tanımıyorum. Meslek hayatım boyunca irtibatta olduğum hiçbir basın mensubu da yoktur. Ayrıca MİT'e ait olduğu söylenen belgelerin yazarına ve çıktığı yazıcıya ait olduğunu gösteren mahsus bir numarası olur, belgelerde böyle bir numara yoktur. Bu nedenle bu belgelerin MİT’ten çıktığı da kuşkuludur. Bu nedenle kabul etmiyorum. Ayrıca belgelerin benim tarafımdan ve bana ait olduğuna ilişkin dosyada da herhangi bir delilde yoktur. Bana gösterilen belgeler benim konumla da ilgili değildir. Ben Afganistan’la ilgiliyim.”

‘HAYATİ RİSK…’

MİT denilince aklına kendisinin geldiğini söyleyen Kaşif Kozinoğlu bu durumun ‘hayati risk’ oluşturduğunu belirtti.

Kozinoğlu şöyle devam etti:

“MİT denilince kamuoyunda ben akla geliyorum. Bu husus da benim için hayati risk anlamına gelmektedir. Bunu da anlamış değilim. Ben 17 yıldır yurtdışındayım. Şuan da da Afganistan'daki görevimi bırakıp geldim. Benim tarafımdan verildiği iddia edilen belgelerin Oda TV’ye nasıl ulaşıp ulaşmadığı mensubu bulunduğum MİT tarafından araştırılmaktadır. Bu konuda yürütülen bir soruşturma vardır. Ben Oda TV’de hiç kimseyi tanımıyorum daha öncede ifade ettim. Buna ilişkin dosyada da hiçbir delil ve kanıt yoktur. Ayrıca belgelerin benimle ilişkisini kuracak bilgi de mevcut değildir. Ben yurt dışındayken evim arandı, evimin aranmasında da hiçbir suç unsuruna rastlanmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Savunmama ekleyecek başkaca bir husus yoktur. Ben Türk mahkemelerine ve Türk yargısına inanıyorum Adalete güveniyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kaşif Kozinoğlu ilk olarak 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı.

1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptı.

Sonrasında ordudaki görevinden istifa edip Milli İstihbarat Teşkilatı'na girdi.

Sonrasında Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu, Eylül 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı.

2011 yılında devam eden Ergenekon operasyonları sırasında hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ancak hakkında gözaltı kararı verildiğinde MİT göreviyle Afganistan-Pakistan bölgesinde bulunuyordu.

Bunun üzerine bir askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye döndü ve önce gözaltına alındı, ardından da 10 Mart 2011’de tutuklandı.

Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma 15 yıl sonra yeniden açıldı.