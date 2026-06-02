Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Kazadan sağ çıktı

İstanbul Şişli'de gerçekleşen kazada, bir araç kontrolden çıkarak ters döndü. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü İ.Ö., kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü İ.Ö, yol üzerinde ilerlerken direksiyon kontrolünü kaybetti ve kullandığı otomobil kaldırıma çarptı, daha sonra da ters döndü.

ARAÇTAN KENDİSİ ÇIKTI

Kazanın ardından araç sürücüsü İ.Ö., kazadan yara almadan kurtuldu. İ.Ö., ters dönen otomobilin içinden kendi imkânlarıyla çıktı.

Daha sonra kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan kaza sırasında ters dönen otomobil çekici yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı.

Ayrıca aracın içinden kendisi çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ifadesi alınmak için emniyete götürüldü. (AA)