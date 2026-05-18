Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Kocaeli'de kazı sırasında toprak kaydı! 5 bina boşaltıldı

Kocaeli'de kazı sırasında toprak kaydı! 5 bina boşaltıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 bina tahliye edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kocaeli'de kazı sırasında toprak kaydı! 5 bina boşaltıldı
Son Güncelleme:

Olay, saat 15.00 sıralarında Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ta meydana geldi. İnşaat için temel kazısı yapılan bölgede toprak kayması oldu. Kayan toprak kütlesi inşaat sahasına yayıldı. Üst kısımdaki 5 binanın alt kısmı boşaldı.

toprak kayması

Artvin’de heyelan! Yol ulaşıma kapandıArtvin’de heyelan! Yol ulaşıma kapandı

SOKAK GÜVENLİK NEDENİYLE KAPATILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

toprak kayması

Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından risk taşıdığı belirtilen 5 bina tahliye edilerek mühürlendi. Binalarda yaşayanlar konukevlerine ve yakınlarına gitti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaeli Bina Heyelan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro