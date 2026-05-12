Kocaeli'de işçi servisi TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kocaeli Çayırova'da işçi servisi ile TIR'ın çarpmışması sonucu Ömer Aydın hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde H.B. idaresindeki işçi servisi, Y.K. idaresindeki TIR ile çarpıştı.
Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi devrildi.
KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Feci kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDEN ACI HABER GELDİ
Yaralılardan Ömer Aydın, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken N.P.'nin ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi