Kocaeli'de erkek dehşeti: Husumetli olduğu kadını bıçakladı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 65 yaşındaki E.A. bir diş hastanesi önünde 45 F.A. isimli kadınla alacak-verecek meselesinden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında E.A., F.A. isimli kadını bıçaklayarak yaraladı.

TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLADI

Sabah saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana gelen olay, bir diş hastanesinin önünde gerçekleşti. Alacak-verecek meselesi nedeniyle M.E.A. adlı erkek husumetli olduğu F.A. adlı kadın ile tartışmaya başladı.

İki kişi arasında çıkan tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavga esnasında M.E.A., yanındaki bıçakla F.A isimli kadını yaraladı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

F.A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından kaçmaya çalışan M.E.A. ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)