Kocaeli'de çıkan yangın korkuttu: Anne ve 2,5 yaşındaki kızı etkilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen yangında, yan taraftaki evde bulunan anne ve 2,5 yaşındaki kızı alevlerin yükseldiği dumandan etkilendi. Anne ve kız, yangın süresince zor anlar geçirdi, balkona çıkarak yangına direnen anne kızı, kızını itfaiye ekipleri kurtardı.

Saat öğlen 13.00 sularında ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Çakıl Sokak üzerinde bulunan 2 katlı boş binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı evin yanındaki üç katlı binada oturan anne F.A. ile 2,5 yaşındaki kızı A.A., yükselen alevler sonucu evlerinin içine dolan duman sebebiyle zor dakikalar geçirdi.

ANNE VE KIZI BALKONDA BEKLEDİ

Yangında zorluk yaşayan anne kız balkona çıkarak ekipleri bekledi, itfaiye ekipleri merdiven kullanarak anne ve kızı kurtardı.

Daha sonra anne ve kız çocuğuna olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan alevler söndürüldü, ayrıca yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)