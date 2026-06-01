Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Kocaeli'de çıkan yangın korkuttu: Anne ve 2,5 yaşındaki kızı etkilendi

Kocaeli'de çıkan yangın korkuttu: Anne ve 2,5 yaşındaki kızı etkilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş binada yangın çıktı. Yangın sırasında yan evde bulunan anne ile 2,5 yaşındaki kızı dumandan etkilendi. Çıkan yangında zor dakikalar geçiren anne kız balkona çıkarak bekledi, anne ile kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen yangında, yan taraftaki evde bulunan anne ve 2,5 yaşındaki kızı alevlerin yükseldiği dumandan etkilendi. Anne ve kız, yangın süresince zor anlar geçirdi, balkona çıkarak yangına direnen anne kızı, kızını itfaiye ekipleri kurtardı.

Saat öğlen 13.00 sularında ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Çakıl Sokak üzerinde bulunan 2 katlı boş binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Adana'da dehşet yangın: 3 iş yeri zarar gördü!Adana'da dehşet yangın: 3 iş yeri zarar gördü!

İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı evin yanındaki üç katlı binada oturan anne F.A. ile 2,5 yaşındaki kızı A.A., yükselen alevler sonucu evlerinin içine dolan duman sebebiyle zor dakikalar geçirdi.

ANNE VE KIZI BALKONDA BEKLEDİ

Yangında zorluk yaşayan anne kız balkona çıkarak ekipleri bekledi, itfaiye ekipleri merdiven kullanarak anne ve kızı kurtardı.

Daha sonra anne ve kız çocuğuna olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan alevler söndürüldü, ayrıca yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaeli Yangın Anne Çocuk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro