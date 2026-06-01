Kına gecesini kan gölüne çevirdiler: Bıçaklarla taşlarla saldırdılar
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kına gecesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Olay, dün akşam saatlerinde Çukurca ilçesi Yeşilçeşme Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde meydana geldi.
Gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada 2 kişi bıçakla, 6 kişi taş ve sopalarla yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken; yaralılar, ambulans ve araçlarla Çukurca ve Hakkari devlet hastanelerine götürüldü. İnceleme sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi