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Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki Emre'nin ölümünde acı detay ortaya çıktı

Mersin'in Mut ilçesinde dün kaybolan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın, yol kenarındaki sazlık alanda gece cansız bedeni bulundu. Kanat'ın, kontrolünü kaybettiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki Emre'nin ölümünde acı detay ortaya çıktı

Mut ilçesi Aşağı Köselerli Mahallesi'nde oturan Emre Kanat, Sertavul Yaylası'nda çalıştığı marketten eve dönmeyince yakınları jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kanat'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki Emre'nin ölümünde acı detay ortaya çıktı - Resim : 1

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ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde arama çalışmasının sürdüğü Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkisinde yol kenarındaki sazlık alanda Kanat'ın cansız bedeni ve motosikleti bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki Emre'nin ölümünde acı detay ortaya çıktı - Resim : 3

Yapılan ilk incelemede Kanat'ın, kontrolünü kaybettiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kanat'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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