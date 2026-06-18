Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki Emre'nin ölümünde acı detay ortaya çıktı
Mersin'in Mut ilçesinde dün kaybolan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın, yol kenarındaki sazlık alanda gece cansız bedeni bulundu. Kanat'ın, kontrolünü kaybettiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
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Mut ilçesi Aşağı Köselerli Mahallesi'nde oturan Emre Kanat, Sertavul Yaylası'nda çalıştığı marketten eve dönmeyince yakınları jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kanat'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI
Gece saatlerinde arama çalışmasının sürdüğü Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkisinde yol kenarındaki sazlık alanda Kanat'ın cansız bedeni ve motosikleti bulundu.
Yapılan ilk incelemede Kanat'ın, kontrolünü kaybettiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kanat'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi