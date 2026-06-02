Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Kartonu yakıp giden çocuk otomobili tutuşturdu! O anlar kameraya yansıdı

Kartonu yakıp giden çocuk otomobili tutuşturdu! O anlar kameraya yansıdı

Batman'da bir çocuk sokaktan geçtiği sırada çakmakla otomobilin önündeki kartonu yaktı. Daha sonra kartonun üzerinde büyüyen alevler otomobile de sıçradı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Batman'da 3 çocuk sokaktan geçtiği sırada çocuklardan biri çakmakla otomobilin önündeki kartonu yaktı. Ardından kartondan çıkan alevler otomobile de sıçradı. Çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kartonu yakıp giden çocuk otomobili tutuşturdu! O anlar kameraya yansıdı - Resim : 1

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

30 Mayıs tarihinde öğle saatlerinde gerçekleşen olay, Kültür Mahallesi Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde gerçekleşti. 3 çocuk yoldan geçerken çocuklardan biri park halindeki otomobilin önünde duran karton parçasını çakmakla yaktı ve ilerledi.

Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldiDiyarbakır'da seyir halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi

KARTONU YAKIP GİTTİ

Daha sonra kartondan yükselen alevler kısa süre içinde büyüdü ve otomobile sıçradı. Otomobilin ön kısmını tutuşturan yangın yaşandığı sırada durumu fark eden çevredekiler, yangına pet şişelerle su taşıyarak müdahale etti.

O sırada yangını evinden fark eden başka bir kişi de pencereden hortum sarkıtarak alevlere su püskürttü. Bütün müdahalelerin sonucunda çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Batman Yangın Çocuk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro