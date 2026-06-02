Kartonu yakıp giden çocuk otomobili tutuşturdu! O anlar kameraya yansıdı

Batman'da 3 çocuk sokaktan geçtiği sırada çocuklardan biri çakmakla otomobilin önündeki kartonu yaktı. Ardından kartondan çıkan alevler otomobile de sıçradı. Çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

30 Mayıs tarihinde öğle saatlerinde gerçekleşen olay, Kültür Mahallesi Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde gerçekleşti. 3 çocuk yoldan geçerken çocuklardan biri park halindeki otomobilin önünde duran karton parçasını çakmakla yaktı ve ilerledi.

KARTONU YAKIP GİTTİ

Daha sonra kartondan yükselen alevler kısa süre içinde büyüdü ve otomobile sıçradı. Otomobilin ön kısmını tutuşturan yangın yaşandığı sırada durumu fark eden çevredekiler, yangına pet şişelerle su taşıyarak müdahale etti.

O sırada yangını evinden fark eden başka bir kişi de pencereden hortum sarkıtarak alevlere su püskürttü. Bütün müdahalelerin sonucunda çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)