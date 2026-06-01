Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen olayda, 57 yaşındaki İhsan Uras, çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Uras, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnşaatta duvar ustalığı görevini gerçekleştiren İhsan Uras'ın geçirdiği kaza, beraber çalıştığı oğlu Tolga U.’nun gözleri önünde gerçekleşti.

Ayrıca İhsan Uras’ın kardeşi Halis Uras’ın da 30 yıl önce inşaattan düşüp öldüğü öğrenildi.

Bu sabah saat 09.00 sularında meydana gelen olay, Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda yapımı devam eden apartman inşaatında yaşandı.

OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre duvar ustası İhsan Uras, 4’üncü katta malzeme taşımak için kullanılan seyyar yük asansörünü kurduğu sırada dengesini kaybetti, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı beton zemine düşen Uras yaralandı. İddiaya göre olay aynı inşaatta beraber çalıştığı oğlu Tolga U.’nun gözleri önünde meydana geldi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Daha sonra ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil bölümünde tedaviye alınan İhsan Uras, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin iş güvenliği tedbirleri hakkında inceleme başlattı. Duvar ustası Uras’ın kardeşi Halis Uras’ın da 30 yıl önce inşaattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA)