Kardeşini kurtaran ağabeyin kalbi o korkuyu kaldıramadı

Erzurum'da 30 yaşındaki Ömer Tutaş, kahvaltı ederken rahatsızlanarak dili boğazına kaçan 23 yaşındaki kardeşi Şeyma Tutaş'a müdahale ederek hayatını kurtardı. Kardeşinin ambulansla hastaneye götürülmesinden sonra kalp krizi geçiren Ömer Tutaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tutaş'ın rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi, aynı gün içinde arkadaşlarının ısrarıyla saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı belirtildi.

KARDEŞİNİN HAYATINI KURTARIP KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Önceki gün sabah saatlerinde gerçekleşen olay, Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi’nde meydana geldi. Şeyma Tutaş, evlerinde kahvaltı yaptığı sırada bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, kardeşine müdahale ederek hayatını kurtardı. Tutaş, kardeşinin boğazına kaçan dilini çıkarıp nefes almasını sağladı.

Daha sonra ihbar üzerine evin adresine gelen sağlık ekipleri Şeyma Tutaş’ı hastaneye kaldırdı. Kardeşinin hastaneye götürülmesinin ardından eve çıkan Ömer Tutaş, rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tutaş, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Tutaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde süren Şeyma Tutaş'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ömer Tutaş'ın cenazesi için Palandöken ilçesi Hacı Osman Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Babalarının müzisyen olduğu öğrenilen Hüseyin Tutaş, bir evladı yoğun bakımda yaşam savaşı verirken diğer evladını kaybetmesinin üzerine namazda ayakta durmakta güçlük çekti. Hüseyin Tutaş'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Tutaş, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

ARKADAŞLARININ ISRARIYLA RANDEVU ALMIŞTI

Ömer Tutaş'ın bir süredir kalp rahatsızlığı olduğu ve arkadaşlarının ısrarı üzerine 2 Haziran tarihinde saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı bildirildi. Ömer Tutaş’ın arkadaşlarından Tarık Çelik ise şunları söyledi: