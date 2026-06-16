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Kamyonet ile tanker çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kamyonetle çarpışan soda tankeri devrildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü doktor Şule Özkan ile tanker sürücüsü Murat Arslan, tedaviye alındı.

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Kamyonet ile tanker çarpıştı: 2 yaralı
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Şule Özkan kullandığı kamyonet ile Murat Arslan'ın kontrolünde olan soda tankeri çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tanker yan yattı. Kaza, saat 10.00 sularında, D-140 kara yolu Akyazı Devlet Hastanesi Kavşağı'nda gerçekleşti.

Sakarya kaza

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Şule Özkan ile Murat Arslan'a ilk müdahale ekipler tarafından olay yerinde yapıldı.

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Tankerde sıkışan Arslan, itfaiyecilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

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Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Sakarya
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