Kamyonet Çoruh Nehri’ne uçtu: Kaybolan baba oğul her yerde aranıyor
Artvin’de Çoruh Nehri’ne uçan kamyonetteki Selahaddin (65) ile oğlu Mecit Kaya (45) kayboldu. Akıntıya kapıldığı belirtilen baba oğul için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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Kaza, sabah saatlerinde Artvin-Şavşat Devlet Karayolu’nda meydana geldi. Selahaddin ve oğlu Mecit Kaya’nın içerisinde bulunduğu kamyonet, Çoruh Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
NEHİRDEKİ ARACA ULAŞILDI, BABA VE OĞULDAN İZ BULUNAMADI
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda nehir içerisinde araca ulaşıldı. Ancak yapılan incelemelerde, araçtaki baba ve oğula dair bir ize rastlanmadı.
Nehirdeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri belirtilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Aracın bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma yapılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi