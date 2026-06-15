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Kamyonet Çoruh Nehri’ne uçtu: Kaybolan baba oğul her yerde aranıyor

Artvin’de Çoruh Nehri’ne uçan kamyonetteki Selahaddin (65) ile oğlu Mecit Kaya (45) kayboldu. Akıntıya kapıldığı belirtilen baba oğul için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Kamyonet Çoruh Nehri’ne uçtu: Kaybolan baba oğul her yerde aranıyor

Kaza, sabah saatlerinde Artvin-Şavşat Devlet Karayolu’nda meydana geldi. Selahaddin ve oğlu Mecit Kaya’nın içerisinde bulunduğu kamyonet, Çoruh Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonet Çoruh Nehri’ne uçtu: Kaybolan baba oğul her yerde aranıyor - Resim : 1

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NEHİRDEKİ ARACA ULAŞILDI, BABA VE OĞULDAN İZ BULUNAMADI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda nehir içerisinde araca ulaşıldı. Ancak yapılan incelemelerde, araçtaki baba ve oğula dair bir ize rastlanmadı.

Kamyonet Çoruh Nehri’ne uçtu: Kaybolan baba oğul her yerde aranıyor - Resim : 3

Nehirdeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri belirtilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Aracın bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma yapılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Artvin Kayıp
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