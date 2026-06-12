Kabus dibimize kadar geldi: İBB’den İstanbul için kene alarmı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk sağlığını korumayı öncelik ederek gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. İBB, kene mücadelesini yalnızca sahada, kene varlığı tespit edildiğinde gerçekleştiriyor. Bu yaklaşımla doğadaki yararlı canlıların korunması ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Uygulama için gerekli şartlardan biri yapıldığında İBB kene önlemini alıyor.

Konuya ilişkin İBB'den verilen bilgiye göre vatandaş tarafından kene örneğinin kurumla paylaşılması ayrıca sağlık kuruluşundan alınmış kene teması raporunun ibraz edilmesi gerekiyor. İBB’ye 2024’te 1.416 kene talebi, 2025’te ise 3.661 talebi geldi. Bu sayı 2026’ta ise 617 oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde toplam 7.002 kene ısırması vakasının sağlık kuruluşlarına bildirildiğini açıkladı. Bu vakaların yüzde 88’i (6.165 vaka) yalnızca Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldi.

YAZ AYLARINDA ARTAN KENE VAKALARINA KARŞI ALINACAKLAR ÖNLEMLER

İBB, artan kene vakalarına karşı korunmak için şu uyarılarda bulundu:

Kene yoğunluğunun arttığı dönemlerde, erken farkındalık çalışmaları artırılmalı, Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik eğitim materyalleri dağıtılmalı ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, Kent genelinde mevsim öncesi risk haritalama çalışmaları yapılarak, potansiyel odak alanlara önleyici müdahaleler planlanmalı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) açısından riskin düşük olmasına rağmen, İstanbul’da kuş göç yolları üzerinden gelen yeni türlerin izlenmesi devam ettirilmeli, Kene ile mücadelede bireysel önlemler (koruyucu kıyafet, açık alanda dikkatli davranma, erken fark etme) konusunda toplum bilinci artırılmalı.

İBB, KENELERDEN KORUNMAK İÇİN BİREYSEL FARKINDALIĞIN DA ALTINI ÇİZDİ

İBB konuya ilişkin açıklamasında, İstanbulluların da kene konusunda farkındalık sahibi olmasının önemini vurguluyor. İBB, halkın keneleri gezerken görebilmeleri için açık renkli kıyafetler tercih etmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca keneyi kişisel yöntemlerle imha etmemeye kadar birçok öneride bulunuyor.

Açıklamaya göre kenelerden korunmak için uygulanacak bazı yöntemler şöyle: