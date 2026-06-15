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Kabus büyüyor: Kene bir can daha aldı! 3 çocuk babası yaşamını yitirdi

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 3 çocuk babası Lokman Sönmez yaşamını yitirdi.

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Kabus büyüyor: Kene bir can daha aldı! 3 çocuk babası yaşamını yitirdi

Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENE

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KKKA ŞÜPHESİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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