İstanbul'un ünlü AVM'sine şafak vakti silahlı saldırı! Motosikletle gelip böyle ateş açtı

İstanbul Sultangazi'de, bir saldırgan motosikletiyle alışveriş merkezine gelerek silahlı saldırıda bulundu. Olay sırasında kurşunlar AVM'nin camlarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

Sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen olay, alınan bilgilere göre saldırgan motosikletle AVM önüne gelerek henüz bilinmeyen bir sebeple alışveriş merkezine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda kurşunlar AVM'nin camlarına isabet etti. Olayda yaralanan ise olmadı.

ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay sırasında şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği anlar, AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldıran kişinin motosikletle gelerek AVM'ye doğru ateş açtığı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. (DHA)