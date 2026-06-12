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İstanbul'un güneşle arasına kara bulutlar girecek: AKOM tarih verdi

AKOM, İstanbul için kritik bir hava durumu uyarısı yayınlayarak, hafta sonu itibarıyla ani sıcaklık düşüşü ile gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

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İstanbul'un güneşle arasına kara bulutlar girecek: AKOM tarih verdi
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AKOM, İstanbul için güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Bugün yaz sıcakları etkisini sürdürürken, hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında ani düşüş ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKOM'DAN KRİTİK "DİKKAT" UYARISI: SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi (yarın) gününden itibaren hava sıcaklıklarının 3-5°C azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği bildirildi. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak yağışlı havanın kalıcı olmayacağı, Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgede yeniden güneşli yaz günlerinin geri döneceği öngörülüyor.

AKOM İSTANBUL

BUGÜN İSTANBUL'DA YAZ HAVASI HAKİM

İstanbul'da güneşli ve sıcak bir hava etkili oluyor. Gün içindeki sıcaklık değerleri şu şekilde:

Sabah: 21°C (Güneşli)

Öğle: 29°C (Güneşli)

Akşam: 20°C (Parçalı bulutlu)

Gece: 18°C (Parçalı bulutlu)

Gün içinde nem oranının %40 ile %80 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü. Rüzgarın poyrazdan sert, akşam saatlerinde ise kuvvetlice (10 - 40 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Önümüzdeki günlerde İstanbul'u bekleyen hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

13.06.2026 Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu (En düşük: 17°C / En yüksek: 25°C). Metrekareye 5-12 kg arası yağış miktarı bekleniyor.

14.06.2026 Pazar: Parçalı Bulutlu (En düşük: 16°C / En yüksek: 26°C). Yağış beklenmiyor.

15.06.2026 Pazartesi: Parçalı ve Az Bulutlu (En düşük: 17°C / En yüksek: 28°C). Yağış beklenmiyor.

16.06.2026 Salı: Parçalı ve Az Bulutlu (En düşük: 19°C / En yüksek: 30°C). Yağış beklenmiyor.

17.06.2026 Çarşamba: Parçalı ve Az Bulutlu (En düşük: 19°C / En yüksek: 29°C). Yağış beklenmiyor.

18.06.2026 Perşembe: Parçalı ve Az Bulutlu (En düşük: 18°C / En yüksek: 28°C). Yağış beklenmiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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