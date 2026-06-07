İstanbul'un baraj röntgeni: Su azalıyor, kuraklık riski artıyor

İstanbul barajlarında doluluk her gün biraz daha geriliyor. 7 Haziran itibarıyla oran yüzde 69,74 seviyesine indi. 5 Haziran'da yüzde 70.17 olarak kaydedilirken 6 Haziran'da da bu oran 69.95 olarak kayıtlara geçmişti.

Bahar sezonunun sona ermesine karşın barajlardaki doluluk oranlarının hala istenen seviyeye ulaşamaması, uzmanlar tarafından endişe verici bir durum olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, su seviyelerindeki bu yetersiz artışın, yaz aylarında etkisini artıracak sıcak hava dalgalarıyla birlikte kuraklık riski uyarısında bulunuyor.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARINDA DÜŞÜŞ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verileri, İstanbul’un su rezervlerinde durağanlığı gözler önüne seriyor. 5 Haziran’da yüzde 70,17 olarak ölçülen doluluk oranı, sonraki günlerde düşmeye devam etti.

Uzmanlara göre baraj doluluk oranındaki bu küçük ve yavaş hareketler, İstanbul gibi büyük bir metropolün su ihtiyacı karşısında yetersiz bir tablo ortaya koyuyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (7 HAZİRAN 2026)

• Alibey Barajı yüzde 64.32

• Büyükçekmece Barajı yüzde 52.34

• Darlık Barajı yüzde 89.1

• Elmalı Barajı yüzde 93.87

• Istrancalar Barajı yüzde 22.66

• Kazandere Barajı yüzde 53.95

• Pabuçdere Barajı yüzde 50.63

• Sazlıdere Barajı yüzde 42.47

• Terkos Barajı yüzde 58.38

• Ömerli Barajı yüzde 95.03

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul'un su sistemi barajlar ve Melen-Yeşilçay regülatörleri olmak üzere iki temel kaynak üzerinde yükseliyor. Barajlardaki doluluk oranı, bu sistemin ne kadar sağlıklı çalıştığını gösteren en önemli veri.

Geçen yıl doluluk yüzde 17'ye kadar düştüğünde İstanbul ciddi bir su kriziyle yüz yüze gelmişti. Bu deneyim doluluk oranlarının İstanbulluların günlük yaşamını ne denli etkilediğini gösterdi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Barajda biriken suyun, o barajın maksimum kapasitesine oranına doluluk oranı deniyor. İSKİ bu oranı her gün yüzde cinsinden açıklıyor. Yağışlar, kentsel tüketim ve buharlaşma oranı sürekli değiştirdiğinden rakam günden güne farklılık gösteriyor. İstanbul gibi su tüketimi baraj kapasitesini aşan kentlerde doluluk oranı, su planlamasının en temel göstergesi olarak takip ediliyor.

İSTANBUL BARAJLARI YALNIZCA İÇME SUYU İÇİN Mİ KULLANILIYOR?

İstanbul'un 10 barajının neredeyse tamamı içme ve kullanma suyu üretmek amacıyla işletiliyor. Tarımsal sulama veya enerji üretimine ayrılan pay yok denecek kadar az. Barajlardan çekilen su İSKİ'ye bağlı arıtma tesislerinde işlendikten sonra kentin su şebekesine veriliyor.