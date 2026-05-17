İstanbul'u kara bulutlar saracak: AKOM tarih vererek açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava tahmin raporu yayımladı. Hafta sonu başlayan serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtildi.

Özellikle hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı dalganın kenti etkisi altına alacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

AKOM verilerine göre, İstanbul'da serin ve yağışlı bir hava hakim olacak. Günün ilk saatlerinde 18°C civarında seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte 21°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisi devam ederken sıcaklık yeniden 18°C'ye, gece saatlerinde ise 16°C'ye kadar düşecek. Gün genelinde nem oranının %70 ile %85 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın lodostan hafif, aralıklarla ise saatte 10 ila 30 kilometre hızla sert eseceği tahmin ediliyor. Bugün metrekareye düşecek yağış miktarının ise 3 ila 7 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

YENİ HAFTANIN İLK GÜNLERİNDE YAĞIŞ MOLA VERİYOR

Pazar günkü sağanak geçişlerinin ardından İstanbul, yeni haftaya yağışsız bir başlangıç yapacak. Pazartesi günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, en düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C olacak. 19 Mayıs Salı günü de parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek ve sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında ölçülecek. Haftanın ilk iki gününde herhangi bir yağış beklenmiyor.

HAFTA ORTASINDA SAĞANAK YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR

İstanbul'da kurak geçen iki günün ardından çarşamba günü itibarıyla hava yeniden değişiyor. 20 Mayıs Çarşamba günü çok bulutlu bir gün geçirecek olan megakentte, gece saatlerinden itibaren yağışlar başlayacak. Çarşamba günü termometreler en yüksek 23°C'yi gösterecek. Yağışlı hava perşembe günü de etkisini artırarak aralıklarla sağanak şeklinde devam edecek. Perşembe günü metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Cuma günü ise yağışlar kenti kısa süreliğine terk ederek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR YAĞIŞ KUVVETLENİYOR

AKOM'un haftalık raporunda önümüzdeki hafta sonu için de yapıldı. Cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalarak en yüksek 18°C'ye kadar gerileyecek. Cumartesi günü metrekareye 5 ila 10 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.