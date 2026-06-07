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İstanbulluları şaşırtan anlar! Denizin ortasında sırtüstü ağlarken bulundu

İstanbul Haliç'te bir kadın, denizin ortasında sırtüstü yatıp ağlarken görüntülendi. Balıkçılar tarafından fark edilerek kurtarılan kadın, olayı gören çevredekileri şaşırttı.

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İstanbul Haliç'te bir kadın denizde sırtüstü yatmış ağlarken bulundu. Denizin ortasında hareketsiz yatan kadın balıkçılar tarafından kurtarılırken, yaşanan olay çevrede büyük korku yarattı. Denizde sırt üstü hareketsiz şekilde yatan genç kızı çevredekiler fark etti, o anlar kameralara yansıdı.

Denizin üstünde uzun süre hiç hareket etmeden duran ve o sırada ağladığı öğrenilen genç kadının görüntüleri kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

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BALIKÇI ÇİFT KURTARDI

Yaşanan olay sırasında bölgede bulunan balıkçılıkla uğraşan bir çift, genç kıza ulaşmak için harekete geçti. Çift tekneyle genç kızın bulunduğu noktaya giderek kızı sudan çıkardı ve güvenli bölgeye ulaştırdı. Kurtarma çalışmaları çevredeki vatandaşlar tarafından takip edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kadın ilk müdahalenin yapılmasının ardından tedaviye alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından tedavisi tamamlanan kadının taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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