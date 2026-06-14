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İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da düzenlenecek "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" etkinliği nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

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İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ilçeyi kapsayan etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

trafik

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Etkinlik nedeniyle bugün saat 09.00'dan program bitimine kadar Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezelpaşa, Mürselpaşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan, Tersane caddeleri ile Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi caddeleri ve Tarlabaşı Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü alternatif olarak kullanılabilecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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