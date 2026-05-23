İstanbul’da sahte döviz ve altın operasyonu! 660 bin dolarla yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

FATİH’TE 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında piyasaya sahte döviz ve sahte altın sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Fatih’te belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

660 BİN DOLARLA YAKALANDILAR

Adreslerde yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte dolar, 71 bin 180 sahte avro, 6 bin avro filigranı, toplam 21 kilogram sahte altın, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan saç levha, 5 bin adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi ile 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)