İstanbul’da sahte döviz ve altın operasyonu! 660 bin dolarla yakalandılar

İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte döviz ve altın sürmeye çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

FATİH’TE 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında piyasaya sahte döviz ve sahte altın sürmeye hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Fatih’te belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

660 BİN DOLARLA YAKALANDILAR

Adreslerde yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte dolar, 71 bin 180 sahte avro, 6 bin avro filigranı, toplam 21 kilogram sahte altın, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan saç levha, 5 bin adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi ile 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)

