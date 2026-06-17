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İstanbul'da demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

İstanbul Kağıthane’de demir korkuluklara kabloyla asılı halde erkek cesedi bulundu.

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Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu - Resim : 1

Boş arsada oyun oynayan çocuklar araçta ceset bulduBoş arsada oyun oynayan çocuklar araçta ceset buldu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul'da demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu - Resim : 3

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi.

İstanbul'da demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu - Resim : 4

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kağıthane Ceset
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